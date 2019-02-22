Kilis'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan Kardeş Kurum Projesi kapsamında öğrenciler polisin kullandığı araçları inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Emniyet Müdürlüğüne Kardeş Kurum Projesi kapsamında öğrenciler davet edildi. Öğrencilere, polislerin kullandıkları araçlar tanıtıldı. Polisin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılan öğrenciler, emniyet müdürlüğünün birimleri gezdirildi. Öğrencilere ikramlarda bulunduktan sonra öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından okullarına bırakıldı.

Kaynak: İHA