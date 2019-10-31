Öğrenciler ‘Şehirler ve Kokular’ projesi ile Karabük’ü tanıttı

Karabük Merkez'e bağlı Cumayanı İlkokulu Alanya'da düzenlenen "Şehirler ve Kokular" e twinning projesinde kenti en güzel şekilde tanıtarak temsil etti.

Karabük'ün en büyük köyü olan Cumayanı Köyü'nde bulunan Cumayanı İlkokulu Alanya Yat Limanı'nda düzenlenen "Şehirler ve Kokular" e-twinning projesinde yer aldı. 26 Ekim'de düzenlenen proje etkinliğine 81 il ve KKTC'yi temsilen yaklaşık 450 kişi katıldı. Projenin ev sahipliğini ise Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdüresi Fatma Ayan yaparken, proje kapsamında her il yöresinin öne çıkan endemik kokular ile tatlarının sunumunu yaptılar. Cumayanı İlkokulu öğrenciler ise bu projede Safran, Safran kolonyası, Safranbolu Lokumu ve evlerinin maketi ile Karabük'ü temsil etti.

Kaynak: İHA