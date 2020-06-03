Öğrenciler sembole dayalı yazı sistemi ile kısa film hazırladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Sanat Atölye Grafik Tasarım öğrencileri farklı konularda sembollere dayalı yazı sistemi (piktogram) uygulamaları yaparak kısa film hazırladı.

PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören ve bu yıl mezun olacak 4. sınıf öğrencilerinden, Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce'nin refakatinde dönem içi çalışmalarından oluşan anı niteliğinde sunu videosu hazırlayarak paylaştı. PAÜ öğrencileri spor, gastronomi, iş güvenliği, trafik, amatör balıkçılık, kampçılık, oyun-eğlence, temizlik-hijyen, hava alanı, atölye ve müze, korona salgını, sanat akımları ve sanat eğitimi konularında 38 piktogram uygulaması yaptılar. Ayrıca, sunuda 5 logo tasarımı çalışması yer aldı. Ağırlıklı olarak piktogram çalışmalarından oluşan video hakkında Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce, "Uygulamalı sanat dersleri için oldukça zorlandığımız bir süreç oldu ancak öğrencilerimizin büyük çoğunluğu motivasyonlarını kaybetmedi ve çalışmalarımız kaldığı yerden devam ettiÖğrencilerimi bu süreçte fikir geliştirmeden ziyade teknik yetersizliklerin zorladığını söyleyebilirim. Çalışmalara kağıt üzerinde başladık, birçoğunun tasarımlarını dijitalleştirebilecek performansa sahip bilgisayarları yoktu örneğin. Buna rağmen cep telefonları ve tabletler için geliştirilmiş çeşitli tasarım aplikasyonlarından yararlanarak süreci tamamladığımızı söyleyebilirim. Dersi alan 16 öğrenci, süreçte genel konuları içeren serbest piktogramlar, sanat ve sanat eğitimi uygulamaları içeren piktogramlar ve corona salgınına ilişkin piktogramlar ürettiler" dedi.

Kaynak: İHA