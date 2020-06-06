Öğrenciler sosyal izolasyonda kadına şiddete dikkat çektiler

Üniversite öğrencileri sosyal izolasyon döneminde kadına şiddete dikkat çekmek amaçlı online olarak "Hayat Eve Sığar, Şiddet Eve Sığmaz" adlı farkındalık projesini hayata geçirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ortaklığı ile online olarak düzenlenen "Hayat Eve Sığar, Şiddet Eve Sığmaz" projesine konuşmacı olarak Avukat Simge Uyanıker ve Mor Çatı Ofis Koordinatörü ve Proje Komite Üyesi Seda Zorca katıldı.

Sosyal izolasyon döneminde kadına şiddetin psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve dijital boyutlarına dikkat çeken Mor Çatı Ofis Koordinatörü ve Proje Komite Üyesi Seda Zorca, kadına şiddetle nasıl başa çıkılacağı konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Kadına şiddetin sosyal izolasyon döneminde karmaşık bir hale dönüştüğünü belirten katılımcılar, bu dönemde sosyal izolasyon var diye kadınlar şiddet gördükleri takdirde bu durumu yok saymamaları gerektiğini belirttiler. Kadına şiddet konusunda özellikle genç nüfusun sağduyulu yaklaşmaları gerektiği ve şiddet gören kadınların ise çaresiz olmadıklarını, kadına şiddete karşı duran birçok sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin bu konuda destek verdiğini belirten katılımcılar, KADES, ALO183 vb. uygulamaların yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmacı Avukat Simge Uyanıker proje konusunda "Bu dönemde farkındalık oluşturmak adına böyle bir proje yapılması takdir konusudur, proje oluşturucusu öğrencilerinden Burakcan Karadaş, Büşra Nur Bolatan, Ceren Kılıç, Buğra Çağdaş ve Gizem Özdemir ve sizleri tebrik ederim" diyerek, etkinliğin oluşturduğu farkındalıktan ötürü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay'a teşekkürlerini belirtti.

Kaynak: İHA