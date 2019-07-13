Öğrenciler Van’ı tanıdı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" buluşmalarının dokuzuncusu Van'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin birçok ilinden aralarında Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Ankara Atatürk, İzmir Namık Kemal liseleri gibi köklü eğitim kurumlarının da yer aldığı okulları temsilen 100'e yakın öğrenci, "Gençlerle baş başa" programında bir araya geldi. Elite World Van Hotelde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşmasını yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gençlere kentin tarihi ve turizm potansiyeli ile ilişkin bilgiler verdi. Van'ın geçmişte ilim açısından birçok medresenin bulunduğu önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Bilmez, Van'ın, Bağdadi tasavvuf ve Nakşiliğin Anadolu'ya yayıldığı bir kapı özeliğinin de bulunduğunu dile getirdi. 1 milyon 123 bin nüfuslu kentte yaş ortalamasının 22 olduğuna dikkati çeken Bilmez, "Van; üretimin az, genç nüfusun çok olduğu bir il. Kent merkezinde 600 bine yakın nüfus var. Bunun yüzde 60'ı sonradan göçle gelen kişilerden oluşuyor. Van bir anlamda ciddi göç verirken, bir taraftan da çevresinden göç alıyor. Van, tarih boyunca hem gelişim alanı hem de çevresinde cazibe merkezi olmuş bir il. Van'da her medeniyetten izler var ve bu izleri yaşatacağız" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ilgili de bilgiler aktaran Vali Bilmez, "Van Türkiye'nin en önemli kampüsüne sahip üniversitemizde yaklaşık 30 bin öğrenci eğitim görüyor. Bunun yüzde 80'i Doğu Anadolu Bölgesinden, yüzde 20'si ise diğer bölgelerden gelmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede de yaklaşık 330 bin öğrencimiz var. Normal eğitime geçmemiz için 2 bin 400 dersliğe ihtiyacımız var. Sanayi yok denecek kadar az olurken en büyük sanayimiz tekstil üzerinedir" ifadelerini kullandı.

Bölgenin batıda daha iyi tanıtılmasına katkı sağlayacaksınız. Bölgeler arası kaynaşmaya vesile olacağına inanıyorum umarım kentimizi daha iyi tanırsınız. Burası tarih kokan bir şehir. Aynı zamanda tarih boyunca acıların yaşattığı bir bölge. Savaşlara şahit olmuş ama buna rağmen ayakta duran bir şehir. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz İnşallah bu yaşta ülkenin bu taraflarını da görme fırsatını yakalamanız, sizin ülkeyi daha iyi tanımanıza vesile olacak. Biz büyük düşünmek, büyük hayaller kurmak zorundayız. Ben bu anlamda bu programın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan Van belgeselinin izletilmesi ile devam eden programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek de birer sunum yaptı.

Etkinlik, öğrencilerin Van ve Bitlis'teki tarihi ve turistik yerleri gezmesi ile sona erecek.

Kaynak: İHA