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  3. Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Sporu tabana yaymak için yatırımlarına hız kesmeden devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa'nın Salihli ilçesindeki 2 okula spor tesisi yapacak.

Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Manisa genelinde 8 okula spor salonu, 27 okula ise basketbol ve voleybol sahası yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Salihli'deki Misaki Milli Ortaokuluna spor salonu, Poyrazdamları Ortaokuluna ise basketbol sahası yapacak. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, çocuk ve gençlerin sporla tanışmaları ve okulda spor yapabilmeleri hedefi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Misaki Milli Ortaokuluna yapılacak olan spor salonu ve Poyrazdamları Ortaokuluna yapılacak olan basketbol sahasında çalışmaların başladığını söyledi.

Spor tesislerinin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Ayaz, yatırımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

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