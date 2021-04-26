Öğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyor

Manisa genelinde 8 okula spor salonu, 27 okula ise basketbol ve voleybol sahası yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Salihli'deki Misaki Milli Ortaokuluna spor salonu, Poyrazdamları Ortaokuluna ise basketbol sahası yapacak. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, çocuk ve gençlerin sporla tanışmaları ve okulda spor yapabilmeleri hedefi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Misaki Milli Ortaokuluna yapılacak olan spor salonu ve Poyrazdamları Ortaokuluna yapılacak olan basketbol sahasında çalışmaların başladığını söyledi.

Spor tesislerinin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Ayaz, yatırımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı