Öğrenciler yeni beslenme trendlerini içeren gastronomi dergisi hazırladı

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi(İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri, Türkiye'de bir ilk olan "Artizanal Dersi" kapsamında yeni beslenme trendleri hakkında 30'dan fazla dergi yayınladı.

İGÜ UBYO Gastronomi Bölümü Öğr. Görevlisi Tolgahan Tabak'ın Türkiye'de bir ilk olan "Artizanal Dersi" kapsamında öğrenciler gastronomi ile dergiciliği bir araya getirerek yeni beslenme trendleri hakkında 30'dan fazla dergi yayınladı. Gastronomi bulmacasından çocuklara sağlıklı beslenme önerilerine kadar birçok konuyu barındıran dergiler, üniversitenin kütüphanesine konuldu.

Çoğu meslek için çalışma yapılabilecek veya araştırılabilecek konuların kısıtlı olduğunu fakat gastronominin bunun dışında kaldığını belirten İGÜ UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, "Gastronomi neredeyse tüm bilim dalları ile yakından ya da uzaktan ilişki içinde. Bu yönüyle diğer alanlardan ayrılan gastronomiye gerek bilim dalı gibi gerekse sosyal açıdan yaklaşmak ayrı bir keyif vermektedir. Mühendislik dalları, kültür, tarih, din, sosyoloji, psikoloji, güzel sanatlar ile kalmayıp; iletişim alanına kadar etkili olabiliyor. Öğrencilerimizin yeni bir derste birikimlerini ve kendilerine aktarılan bilgileri bir ürünle neticelendirmelerinden memnuniyet duydum" dedi.

"GASTRONOMİ BULMACALARINI MUTFAK SERVİSLERİNE TAŞIYORUZ"

Gastronomi alanında farklı konseptlerde dergi çalışmalarına devam edeceklerini belirten Öğr. Görevlisi Tolgahan Tabak, "Öğrenciler hazırladıkları gastronomi bulmacalarını, servislere bile taşıdı. Restoranlarda sipariş veren müşterilerin siparişlerini beklerken hem gastronomi alanında bilgi edinecekleri hem de eğlenecekleri bir proje daha yarattık ve birçok restorant zinciri ile önümüzdeki ay pilot uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

YENİ TARİFLER PAYLAŞTILAR

Gastrokeşif isminde çıkarttıkları dergi hakkında konuşan gastronomi öğrencileri Dilara Dallı şunları söyledi:

"Keşif yaparak, o ortamı yaşayarak ve deneyimlerimizi farklı bilgilerle aktararak projemiz olan gastoronomi dergimizi oluşturduk. Türk mutfağına katkı sağlamak amacıyla, yeni tariflerimizi de okuyucularımızla paylaştık. Önceliği Türk yemeklerine vererek mekan seçimleri yaptık. Amacımız, İstanbul'daki eski-yeni ayrımı yapmadan bilinmeyen mekanları keşfedip okuyucularımıza daha fazla tavsiyede bulunmak oldu."

DHA