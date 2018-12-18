Öğrenciler yerli malı haftasında buluştu

Fatih Ortaokulu "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Aralık ayı Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliklerinde 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Fatih Ortaokulu "Kardeş Okul Projesi" kapsamında 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nu ziyaret ederek Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı. Ziyaretlerinde beraberlerinde götürdükleri gıda maddelerini buradaki öğrenci arkadaşlarıyla beraber sınıflarda yiyen öğrenciler renkli görüntülere sahne oldular. Yapılan etkinliğe katılan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen yaptığı konuşmada, öğrencilerin dayanışma duygusu içerisinde hareket etmelerinin çok önemli olduğunu belirterek böyle bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı her iki okulun öğretmenlerine ve yöneticilerine teşekkür etti. Sümen, kardeş okul projesi kapsamında yerli malı haftasının hep bir arada kutlanmasının ise öğrenciler üzerinde haftayla ilgili önemli kazanımlar meydana getireceğini belirtti.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Aralık ayı Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinlikleri için bulunduğu 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlk ve Ortaokulunda ana sınıfı öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindekiler ile birlikte ana sınıfında ders gören öğrencileri ziyaret ederek onların istek ve arzularını dinleyen Sümen, bir süre öğrenciler ile birlikte ders işledi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in okuldaki programlarına Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İbrahim Özel ve okul müdürleri eşlik etti.

Kaynak: İHA