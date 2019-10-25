Öğrenciler YÖREX Fuarında yeni tatlar keşfetti

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Envar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri gezi düzenledi.

Bölgelerin yöresel ürünlerini tanıma fırsatı yakalayan Envar Okulları Ortaokulu öğrencileri, yeni tatlar keşfetmenin de heyecanını yaşayarak, şehirler hakkında da bilgi sahibi oldular. Envar Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, bu tür fuarların öğrenciler açısından da önemli olduğunu belirterek, "Eno 4/4'lük Eğitim Modelimiz çerçevesinde kazandırdığımız, sağlık edebi, beslenme edebi, iletişim becerisi, milli kimlik ve kültür bilinci kazanımlarını da bu gezi ile hayata geçirmiş olduk" dedi.

Anı fotoğrafı çekimi ile sonlandırılan etkinlikte damaklarda güzel tatlar, hafızalarda unutulmayacak izler bırakıldı.

Kaynak: İHA