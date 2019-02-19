Öğrenciler zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından öğrencilere zararlı alışkanlıklar hakkında bilgiler verildi.

Yüksekova'daki liselerde eğitimlerini sürdüren 500 öğrenciye; "polis meslek tanıtımı, zararlı alışkanlıklar, sosyal medya ve 155'in önemi" hakkında seminer verildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, Yüksekova Süleyman Uğur Sıtkı İlkokulundaki 1. sınıfta okuyan 150 öğrenciye ise polislik mesleğini ve polisleri tanımaları amacıyla meslek tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerle kaynaşan polisler, öğrencilere balon, blok not, silgi, kalem ve değişik hediyeler de dağıttı.

Kaynak: İHA