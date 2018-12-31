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Öğrencilerden ailelerine kartpostal

Samsun Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı öğrencileri ailelerine kartpostal gönderdi.

Öğrencilerden ailelerine kartpostal

Samsun Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı öğrencileri ailelerine kartpostal gönderdi.

Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı öğrencileri, 2018 yılının son günü farklı bir etkinliğe imza attı. Alaçam PTT Şubesine giden öğrenciler teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan yeni yıl kartpostallarını ailelerine, sevdiklerine ve şehir dışında bulunan akrabalarına gönderdi.

Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı Türkçe Öğretmeni Senai Hopaç, teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar, cep telefonları ile bayram ve yılbaşı kutlamalarının yapıldığını belirterek, eski yıllarda olduğu gibi bu yılbaşında öğrencilerin yakınlarına ve ailelerine tebrik kartı atarak sürpriz yaptıklarını dile getirdi.

Tebrik kartlarının gönderiminin ardından Alaçam PTT Müdürü Bahattin Karaca öğrencileri tebrik ve teşekkür ederek, postanedeki bazı bölümleri gezdirdi. Öğrencilere yapılan işlemler hakkın da bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilerden ailelerine kartpostal

Öğrencilerden ailelerine kartpostal

Kaynak: İHA

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