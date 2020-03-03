İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar

Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar

Eskişehir'de Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü öğrencileri odalarının ışıklarını açarak "TSK" yazdı.

Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar

Eskişehir'de Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü öğrencileri odalarının ışıklarını açarak "TSK" yazdı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü'de kalan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe imza attı. İdlib'de rejim güçlerine karşı devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla öğrenciler, odalarının ışıklarını yakarak "TSK" yazdılar. Ardından aşağı inen öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar, oluşan güzel tablonun fotoğrafını çektiler. Toplu halde de çekilen fotoğrafın ardından öğrenciler tekrar yurtlarına girdi.

Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar

Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT