Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

KARABÜK (AA) - Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bahattin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla binanın 4 katını doldurdu ve yüzlerce Türk bayrağı açtı.

Kuran-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte dua edildi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren öğrencilerin Türk bayrakları ile oluşturduğu görsel, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.



Kaynak: AA