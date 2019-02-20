Öğrencilerden en anlamlı ziyaret

Düzce Yeni Vakıf Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Düzce Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ettiler.

Yeni Vakıf Ortaokulu öğrencileri, Türk silahlı kuvvetlerine destek olmak, operasyonlarda ve geçmişte iç güvenlik harekatlarında şehit olanların adına, malul gazilerin kurmuş olduğu Düzce Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneğini ziyaret ettiler.

Öğretmenleri Perihan Karaarslan eşliğinde ziyarette bulunan öğrenciler, Dernek Başkanı Gazi Albay Ayhan Metin ile sohbet ettiler. Metin, öğrencilere vatan sevgisi, şehit ve gazilik konularında aydınlatıcı açıklamalarda bulunurken, Düzce'nin şehitleri ve malul gazileri hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Dernek ziyaretinin ardından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde şehitliği ziyaret ettiler.

Kaynak: İHA