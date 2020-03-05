Öğrencilerden, Mehmetçik'e destek yürüyüşü

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Türk bayraklarıyla kışlanın önüne yürüdü, topluca İstiklal marşı'nı okudu.

Pamukova Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için 46'ncı Mühimmat Bölük Komutanlığı'nın önüne yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrencilere vatandaşlar da destek verdi. 46'ncı Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda toplanan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak şehitleri andı. Saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşını okuduktan sonra dağıldı.

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Kaynak: DHA