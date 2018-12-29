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  3. Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü gezdi

Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü gezdi

Diyarbakır Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne ziyaret düzenledi.

Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü gezdi

Diyarbakır Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne ziyaret düzenledi.

Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri Cuma Ertaş eşliğinde Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum yetkilileri tarafından meteorolojide bulunan ölçme araçları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, bilgisayar sisteminde bulunan ölçme değerlendirme programı hakkında kurum yetkilisi tarafından öğrencilere çalışma prensipleri anlatıldı. Öğrenciler ve okul öğretmenleri, kendilerine zaman ayırarak bilgi verdikleri için Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü gezdi

Öğrencilerden Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü gezdi

Kaynak: İHA

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