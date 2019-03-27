Öğrencilerden Nadir Nadi Kütüphanesi’ne ziyaret

İzmir'de, Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, bu yıl 55'incisi kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerin ziyaretçi akınına uğruyor. Düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerde okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin arttırılması amaçlanıyor.

Aliağa Helvacı Ortaokulu beşinci sınıf öğrencileri, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 14 bin kitap envanterine sahip ve 11 bin kayıtlı üyesi olan Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi'nin konuğu oldu. Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneye gelen öğrenciler, kitapları inceledikten sonra Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin'den kütüphane ve kitaplar hakkında bilgi aldı. Uzun süre kitapları inceleyen öğrenciler Aliağa Kent Kitaplığı'nın 10. yayını Atlas Coğrafyası'na da büyük ilgi gösterdi.

"Okudukça geleceğimiz aydınlanacak"

Okumaya ve okuma etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirten Aliağa Helvacı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Jülide Yazganarıkan, "Kaymakamlığımızın başlattığı kitaba dokunan eller projesini destekliyoruz. Hem bu sebeple hem de kütüphaneler haftası dolayısıyla Nadir Nadi Kütüphanesine ziyarette bulunduk. Okudukça geleceğimizin güzelleşeceğine ve aydınlanacağına inanıyoruz" dedi.

Okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırılması gerektiğini ifade eden Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin de, "Aliağa Belediyesi olarak 1991'den bugüne tüm Aliağa'ya hizmet veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında tüm öğrencilerimizi kütüphanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza kütüphanemizi ve kitaplarımızı tanıttık. Bilgiyi öğrenmenin ve hayatta başarılı olmanın birincil koşulu okumakla sağlanacağını anlattık. Kitapların solmayan birer çiçek olduğunu okumanın ise çağdaşlaşmayı ve kültürel birikimi arttıracağını anlattık. Hafta boyunca da her okuldan öğrencilerimizi kütüphanemizde ağırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA