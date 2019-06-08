Öğrencilerden örnek proje

Espiye Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından örnek bir projeye imza atıldı.

Espiye Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) tarafından "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında hasta ve hizmete muhtaç kişilerin evde bakımını yapıyor. Vatandaşlar tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi sonucu bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamlar sağlık koşullarına uygun hale getiriliyor. Çok Programlı Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı öğrencilerinin projesinde, yapılan başvurular sonucunda şu ana dek onlarca ev tespit edildi ve "Evde Temizlik Ekibi" görevlendirildi. İlçe sınırları içinde yaşayan ve 65 yaş üstü, hasta, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler tespit ediliyor. Öğrenciler ilk olarak talep sahiplerinin evlerinde denetim yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları yönünde inceleme yapılıyor. Ardından ise temizlik ve sağlık hizmeti sunuluyor.

İlçe genelinde proje kapsamında insanların hayatlarının kolaylaştığını ifade eden Espiye ÇPAL Müdürü Deniz Aldemir, "İnsanlarımızın mutluluğu için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de evde temizlik ve sağlık hizmeti. Yatalak hasta, engelli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı tespit ederek onların evlerini temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yatalak olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız var. Ya da yaşlılıktan dolayı temizlik yapamayan insanlarımız var. Engelli bireylerin yaşadığı alanlarda yaşanan sıkıntılar var. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor. Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez kuralı da budur. Bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden biri de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Verilen hizmet sonrası, ihtiyaç sahibi insanların hayır duasını almak ise her şeye bedel. Okul olarak sosyal bir proje kapsamında çalışmalara imza atmış olduk" dedi.

Kaynak: İHA