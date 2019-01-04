Öğrencilerden Yemenli mağdurlar için kermes

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilkokul öğrencileri aileleriyle birlikte Yemen'deki mazlumlara yardım amacıyla "Adı Yemen'dir derdi benimdir" isimli kermes düzenlendi.

Gazi Emet ilkokulu öğrencileri ve aileleri tarafından düzenlenen kermese Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve bazı daire amirleri katıldı.

Gazi Emet İlkokulunca, okul idaresi, öğretmenler ve velilerin iş birliği ile düzenlenen kermes, büyük bir ilgi gördü "Adı Yemen'dir derdi benimdir " ismiyle düzenlenen Kermeste özenle hazırlanmış olan bir çok yiyecek ve içecek ziyaretçiler tarafından kısa bir sürede tüketilerek, Yemen için düzenlenen yardım kampanyasına önemli bir katkıda bulunuldu.

Yardım kampanyası ile ilgili öğrenciler adına konuşan Azra Özge Kurnaz, yaptığı açıklamada, "Yemendeki kardeşlerimiz hastalıktan, açlıktan ölüyorlar. Bizlerde Gazi Emet olarak oradaki kardeşlerimiz için her zaman yardıma hazırız. Oradaki arkadaşlarımız hiç merak etmesinler. Bizler nefes aldığımızda, onlarında nefes alması için, koşup oynaması için elimizden ne geliyorsa çok daha fazlasını yapacağız" dedi.

Kaymakam Çiçek, kermes ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bugün çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. 2015 yılından itibaren Yemen'de başlayan iç savaş neticesinde açlık,susuzluk ve çeşitli tehlikeli salgın hastalıklarla karşı karşıya kalan Yemen halkına yardım için bir araya geldik. Bu bir araya geldiğimiz yer Gazi Emet İlkokulu ile Gazi Kemal İlkokulu. Bu okuldaki idarecilerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz çok büyük bir duyarlılık göstererek Yemen'deki din kardeşlerimize yardımda bulunup katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiler. Toplanan yardımlar için ve toplanacak yardımlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemen'de 29 Milyon insandan, 22 Milyonunun açlıkla mücadele ettiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, "Kermesin geliri Yemen'deki muhtaç vatandaşlara, açlıkla mücadele eden insanlara gönderilecek. Bu doğrultuda AFAD başkanlığı tarafından 7 Aralık'ta Yemen açlıktan ölüyor sloganlı bir kampanya başlatıldı. Emet'te sayın Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz bu doğrultuda düzenledikleri kampanyanın gelirini AFAD aracılığı ile Yemen'e göndermek için bizlere bu konuyu ilettiler. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın içerisinde bizde olalım dedik. Yemen'de yaşanan iç savaştan dolayı dünyada kökü kesilen kolera hastalığı tekrar Yemen'de ortaya çıktı" dedi.

Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, "Gazi Emet İlkokulumuzda "Adı yemendir derdi benimdir adıyla güzel bir kampanya yapıldı. Kampanya'ya destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA