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  3. Öğrencilerden yüz yüze sınavlara #TurkishStudentsLivesMatter hashtagi ile tepki

Öğrencilerden yüz yüze sınavlara #TurkishStudentsLivesMatter hashtagi ile tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un lise öğrencilerinin 1 Mart’ta sınavlarının yapılacağını açıklamasının ardından liselilerin Twitter’da başlattıkları “#TurkishStudentsLivesMatter” kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Öğrencilerden yüz yüze sınavlara #TurkishStudentsLivesMatter hashtagi ile tepki

Binlerce liseli koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart'ta yüz yüze yapılacak sınavlar nedeniyle tepkili. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise sınavlarının iptal edilmesi yönünde bir açıklama bekleyen liseliler Twitter'da #TurkishStudentsLivesMatter etiketi ile kampanya başlattı. 

#TurkishStudentsLivesMatter Etiketi ile 2 Milyonu Aşkın Tweet atıldı ancak yetkililerden bir geri adım gelmedi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise öğrencileri 1. dönemden kalan sınavlarını 1 Mart itibariyle 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze okullarda olacak.

Öte yandan 1 Mart'ta 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Lise son sınıflarda da yüz yüze yapılacak dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yapılacak.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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