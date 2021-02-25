Öğrencilerden yüz yüze sınavlara #TurkishStudentsLivesMatter hashtagi ile tepki

Binlerce liseli koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart'ta yüz yüze yapılacak sınavlar nedeniyle tepkili. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise sınavlarının iptal edilmesi yönünde bir açıklama bekleyen liseliler Twitter'da #TurkishStudentsLivesMatter etiketi ile kampanya başlattı.

#TurkishStudentsLivesMatter Etiketi ile 2 Milyonu Aşkın Tweet atıldı ancak yetkililerden bir geri adım gelmedi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise öğrencileri 1. dönemden kalan sınavlarını 1 Mart itibariyle 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze okullarda olacak.

Öte yandan 1 Mart'ta 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Lise son sınıflarda da yüz yüze yapılacak dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yapılacak.

Öğrencilerin 'Sınavlar iptal edilsin' çağrısına Ziya Selçuk'tan yanıt: Sevgili gençler emin olun sesinizi duyuyorum