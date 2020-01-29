Öğrencilere 5 yıldızlı otelde kamp

Malatya'da özel bir okulun öğrencileri, eğitimin ilk yarısında 5 yıldızlı otelde kampa alındı.

Mercan koleji öğrencileri, LGS ve YKS sınavlarına daha iyi hazırlanmak için kampa girdi.

Mercan Koleji Başkanı Dr.Özcan Mercan, "Anemon Otel'de gerçekleşen kampın ilk gününden itibaren 12 saatlik etüt ve bire bir derslerden oluşan yoğun programa başlayan öğrenciler,4 gün boyunca aynı tempoda çalışmalarına devam etti. Bireysel olarak hazırlanan çalışmaların da yer aldığı kamp programına öğrencilerin ilgisi büyüktü" ifadelerini kullandı.

Kampın, öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Mercan, "Kampın çok faydalı geçtiğine inanıyorum. Öğretmenlerimiz yoğun ve faydalı bir program hazırladı ve kamp süresince öğrencilere her türlü desteği sağladı. Bu program sayesinde öğrencilerimiz eksiklerini tamamladılar" dedi.

Dr.Özcan Mercan'ın kampı ziyaret ederek öğrencileri motive etmesi de öğrencileri mutlu etti.

Kaynak: İHA