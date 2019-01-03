Öğrencilere 900 km uzaklıktan yılbaşı kartı yollandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin hazırladığı yılbaşı tebrik kartları Malatya'nın Darende ilçesindeki öğrencilere ulaştı.

Darende Balaban İlkokulu sınıf öğretmeni Hasan Polat, mesafe uzak olsa da arkadaşlığın mesafe tanıdığının örneğini yaşadıklarını belirterek, "Darende'mize 900 km uzaklıkta bulunan Antalya Korkuteli İmrahor İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okulumuz 2. sınıf öğrencilerine yeni yıl tebrik kartları göndererek hem yeni yıllarını kutlamış hem de arkadaş olmuşlardır. Hepsine kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyoruz" dedi.

Kendilerine hiç tanımadıkları çocuklar tarafından gönderilen yılbaşı tebrik kartlarını okuyan öğrenciler ise Korkuteli'ndeki arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA