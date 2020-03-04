Öğrencilere ’Bilinçli Tüketici’ eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Bilinçli bir tüketici olmaları" amacıyla öğrencilere yönelik başlattığı "Zabıta ve Bilinçli Tüketici" eğitimleri sürüyor.

Bilinçli bir tüketicinin çocukluktan yetişmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında öğrencilere yönelik, Zabıta ve Bilinçli Tüketici" eğitimleri başlattı.

"Fiyat etiketine dikkat edin"

Son olarak Atakum Ortaokulu'nda sürdürülen eğitim çalışmasında Tüketici Hakları Zabıta Amiri Ercan Şahin, öğrencilere bozuk ürün alındığında yapılması gerekenleri anlattı. Yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı seminerde, tüketim konusunda toplum olarak bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Zabıta Amiri Ercan Şahin, gereksiz alışveriş yapılmamasını istedi ve alışveriş yaparken alınan ürünün kalitesine, bütçeye uygun olup olmadığına, fiyat etiketine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz"

Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, "Bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman herhangi bir olumsuzluk yaşadığında nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir. Özellikle gıda maddelerini alırken oldukça dikkatli olmalıyız. Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerin son kullanma tarihini ve etiketlerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Ayrıca yaptığımız her alışveriş sonrası mutlaka fiş almamız gerekir. Biz bunun için okullarda öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz. Bilinçli bir tüketici olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Seminerin ardından öğrencilere, tüketici haklarını anlatan Bilinçli Tüketici Rehberi Kitapçığı dağıtıldı.

Kaynak: İHA