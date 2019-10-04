Öğrencilere ’doğa ve macera sporları’ anlatıldı

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi Kulübü tarafından düzenlenen "doğa ve macera sporları" konulu söyleşi okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Emekli SAT komandosu, DORLİON Arama ve Kurtarma Derneği'nin (DAK) kurucu üyesi, Büyük Ayı Arama Kurtarma ve Dağcılık İhtisas Derneği Kurucusu Hakan Çalışkan ve ekip arkadaşı Hüseyin Dönmezoğlu ile yapılan söyleşiye okul öğrenci ve öğretmenleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Söyleşide doğa sporları hakkında bilgi verilerek bozkır kenti olarak bilinen Eskişehir'in aslında çok farklı doğa yapılarına sahip olduğu; bu zenginliğin herkes tarafından bilinmesi ve korunması gerektiği belirtildi. Arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değinen Çalışkan, yöneltilen sorular üzerine "Her bireyin bir afet durumunda yapabileceği bir şeyler vardır. Küçük yaştan itibaren verilen uygulamalı eğitimlerle, olası afetlere karşı kendimizi daha fazla güvende hissederiz" dedi.

Kent yaşamının boğuculuğundan uzaklaşmak isteyen herkesi doğa sporları yapmaya davet eden Büyük Ayı ekibine, Okul Müdürü Selamet Küçükkör teşekkür ederek ekibi uygulamalı bir söyleşi için tekrar davet etti.

Farklı konularda yapılan söyleşilerin ufukları genişlettiği, böyle etkinliklerin daha sık yapılması gerektiği öğrenciler tarafından belirtildi.

Kaynak: İHA