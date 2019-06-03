Öğrencilere iftar

Kütahya'nın Altıntaş Sevdiiğin Ortaokulu öğrencileri iftarda bir araya geldi.

Sevdiğin İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatma Funda Keler tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerin birlik ve beraberlik duygularının arttırılması, Ramazan ayının değerleri üzerine etkisinin arttırılmaya çalışıldığı açıklandı.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının son günlerinde ilkokul öğrencilerimize iftar programı düzenlendi. Öğrencilerimiz Ramazan ayının dinimizdeki yerini, önemini kavramakla kalmayıp oruç tutmanın sıhhat ve sağlık üzerindeki faydalarını da öğrenme fırsatı buldular. Bu programı düzenleyen Sevdiğin İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatma Funda Keler'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA