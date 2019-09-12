Öğrencilere işadamlarından eğitim desteği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından öğrencilere eğitim yardımı yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018-2019 eğitim sezonunda faaliyete giren ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan TOBB İlkokulunu ziyaret ederek, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye yardımında bulundu.

Okulda incelemelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve okul yönetimi Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan resmi açılış töreni öncesinde bina ve çevresindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla fikir alış verişi yaptılar.

Kaynak: İHA