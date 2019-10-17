Öğrencilere, “Kediler ve Köpekler Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar” konferansı

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla "Kediler ve Köpekler Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar" konferansı düzenlendi.

FÜ Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından ve Hayvan Refahı Derneği'nin de desteğiyle "Kediler ve Köpekler Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar" konferansı düzenlendi. Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, 400 üniversite ve lise öğrencisi katıldı. Konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş katılımcılara, sinevizyon gösterimli bilgiler aktardı.

Konferansa yoğun bir katılım olduğunu belirten FÜ Hayvanları Koruma Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Rahşan Özen, " Topluluğumuzun düzenlediği ve Hayvan Refahı Derneği'nin de desteğiyle düzenlediğimiz 2019-2020 yılının ilk etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Oldukça büyük bir yoğunluk var. topluluğumuz sadece Veteriner Fakültesi öğrencilerine oluşmuyor tüm üniversiteye gelen öğrenciler var. Ayrıca çeşitli okullardan gelen lise öğrenciler ve misafirlerimiz de var. Bu etkinlikteki amacımız, hem kampüs hem de şehirde çok fazla sokak sahipsiz hayvan var. Bizlerin, hayvanlara karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapmak istedik. Araştırmalarımız sonucunda karşımıza Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş çıktı. Kendisine ulaştık, etkinlik teklifimizi kabul etti. Konferansta öğrencilerimiz, kampüsümüz ve şehrimiz için faydalı bir sunum olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kediler ve köpekler hakkında doğru bilinen yanlışların anlatılmasını sağladıklarını aktaran Topluluğun Başkanı Pınar Sönmez ise, bazı durumlarda hayvanlara yanlış yaklaşıldığı için olumsuz olaylar yaşanabildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA