Öğrencilere kırtasiye yardımı

Bodrum Belediyesi geçen dönemlerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime destek çerçevesinde yarımada genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Öğrencilere kırtasiye yardımı

Bodrum Belediyesi geçen dönemlerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime destek çerçevesinde yarımada genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitim desteği çerçevesinde okullara yapılan yardımların yanında öğrencilere de destek veriliyor. Öğrencilere ihtiyaçları dahilindeki kırtasiye yardımları başvurular ile gerçekleştiriliyor.

Talep kayıtları devam eden kırtasiye malzemeleri desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat başvuruları neticesinde yapılıyor.

İlk etapta 650 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı

Okul seviyelerine ve müfredata uygun malzemelere göre oluşturulan paketler ilk etapta 650 öğrenciye ulaştırıldı. Kırtasiye paketlerinin içinde defter seti, kalem seti, boyama setleri kalemlik, cetvel takımı, yapıştırıcı takımı, resim ve müzik defteri, tüm dersler yardımcı kitapları ile yabancı dil sözlükleri bulunuyor.

Öte yandan, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ekiplerince yeni dönemin ilk haftasında ziyaret edilen okullardaki yüzlerce öğrenciye akıl oyunları seti hediye edildi.

"Yerel yönetim olarak eğitime desteğin yanındayız"

Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini dileyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği için çocuklarımız ve onların aldığı eğitim çok önemli. Bu konuda belediye olarak her zaman eğitimin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla adımlarımızı atarak yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerimize kırtasiye desteği veriyoruz. Diğer taraftan kreş ve gündüz bakımevlerimizi bir bir hizmete alıyoruz. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle "Okutan Bodrum" projesini hayata geçiriyoruz. Bodrum halkı ile ilçemizde çeşitli maddi sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen veya devam etmekte zorluk yaşayan öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz."

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Öğrenciler kötü haber! 2023- 2024 eğitim öğretim yılında sınavlar yazılı olacak
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!