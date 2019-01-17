Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Köyünde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve yüzlerce yıllık geçmişi olan köy odası geleneğini "Bugün Bizde, Yarın Sizde Okuyalım" projesi ile yaşatıyor.

Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler düzenli olarak her ay bir evde toplanıyor.

Evde toplanan öğretmen ve öğrenciler, gerek aile bireyleri gerek ise öğrenciler, kendi aralarında sohbet ederek ilişkilerini pekiştiriyor.

Çeşitli ikramlarında sunulduğu toplantılarda yüzlerce yıllık geçmişi olan köy odası geleneği unutulmuyor. Köy odalarında toplanan öğretmen ve öğrenciler burada kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde örnek oluyor. Aile bireylerinin de katıldığı etkinlik, köy halkı tarafından büyük takdir alıyor.

Öğrenciler ve aile bireyleri arasında oldukça verimli bir zaman geçirdiklerini kaydeden Proje Koordinatörü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Deniz Özger, "Öğrencilerimizle çok güzel vakit geçirdik. Onlar kitaplarını okurken biz de otantik köy odasında onlara kestane pişirdik. Çoğu öğrencimiz böyle bir ortamda ilk defa kestane yedi. Hem kitabımızı okuduk hem de öğrencilerimizle soğuk kış günlerinde köy odasında kitap okumanın tadını çıkardık" dedi.

Sosyal etkinliklerin çocukların gelişiminde ve hayata hazırlanmalarında çok önemli bir yerinin olduğuna değinen Okul Müdürü Metin Bereket ise, "Proje ile ilgili velilerimizin yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti, umarım yıl sonuna kadar tüm öğrencilerimiz ile birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşırız. Öğrencilerimiz, proje sayesinde yüzlerce yıllık geçmişi olan köy odası geleneğini yaşatacak hem de bu köy odalarında kitap okuyabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA