Öğrencilere müjdeli haber: İlkokul, ortaokul, anaokulu, liselilere tablet duyurusu! Tableti olmayan kalmayacak

Bütün anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencilerinin yüzünü güldürecek haberler geldi! Laptop hediyesi verilecek! Tüm detaylar haberimizde.

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Öğrencilere müjdeli haber: İlkokul, ortaokul, anaokulu, liselilere tablet duyurusu! Tableti olmayan kalmayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi bütün öğrencilerin yüzünü güldürecek yeni bir duyuru yaptı. Duyuruya göre bütün öğrencilere laptop hediyesi verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSUNLU ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Samsun Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre öğrenciler arasında resim yarışması düzenlenecek. Anaokul, ilkojul, ortaokul öğrencilerinden birinci olanlara tablet, lise alanından birinci olanlara laptop hediye edilecek. 

Samsun Öğrenciler Arası Yarışma

Okullarda hazırlanmış tiyatro oyunları yarışmaya dahil olmayacak. Bu kategorideki tiyatrolardan Geri Dönüşen Ev, Geri Dönüşen Okul, Geri Dönüşen Sahil temalarından en az biriyle ilgili sıfır atık oyunu hazırlanacak. Sahnelenecek oyun için okula Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verilecek. Okullarda hazırlanan kısa film çalışmaları da yarışmaya dahil edilmeyecek ve tiyatro oyunlarında istenen şartlar aranacak. Resim kategorisi için de aynı şartlar aranacak ve okullara katılım belgesi verilecek. Resim çalışmaları birden fazla olursa çalışma ilçe değerlendirmesine gönderilecek. Birincilik hakkı olan öğrenciler arasından il seçici kurulu finalistleri belirleyecek. İl bazında yapılacak değerlendirmede 17 öğrenciye katılım sertifikası verilecek. Dereceye giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi ödül verecek. 

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