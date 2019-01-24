Öğrencilere özel sömestr şenliği

İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde yarıyıl tatilinin gelmesiyle başlayan sömestr şenliği İsfanbul Çocuk Kulübü, çocuk tiyatroları, çocuklara özel karikatür atölye eğitimleri ve sürprizler ile devam ediyor.

Sömestr'ın ilk günü karnesini getiren yüzlerce öğrenciye sürpriz hediyelerin dağıtımı ile başlayan Sömestr Şenliği özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocuklar hafta sonları İsfanbul Çocuk Kulübü atölye ve yarışmalarıyla eğlenirken, hafta içi üç ayrı gün çocuklara özel interaktif katılımlı tiyatro gösterileri ile sosyalleşmeye, diğer günler özel karikatür eğitimleri ile yeteneklerini keşfedebilecekleri özel bir yolculuğa davet ediliyor.

Ziyaretçileri ise, sömestr tatili sonuna kadar sürprizler ve etkinlikler bekliyor.

DHA