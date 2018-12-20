Öğrencilere polis mesleği tanıtılıyor

BİLECİK (AA) - Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak, suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, ''Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan öğrencileri misafir etmekten polis teşkilatı olarak çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışıktan biz de cesaret ve güven alıyoruz." dedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yalçın Avcı da mesleğe giriş şartları hakkında bilgi vererek, ''Polislik mesleği güzel ve onurlu bir meslektir. Bizler bu mesleği seçtik, gururla, onurla bu mesleği yapıyoruz. İnsanlar her konuda her insandan yardım isteyemez. Ama polislerden hepimiz her konuda yardım isteyebiliriz. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de herkese, hiçbir ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışmaktır.'' ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA