Öğrencilere tarih ve doğa yolculuğu

Darende'den Malatya Büyükşehir Belediyesinin misafiri olan 70 Kuran kursu öğrencisi Malatya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezme ve yakından tanıma imkanı buldu.

Darende Müftülüğüne bağlı Hacı Fatma Tunç Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri gezi otobüsleri ile Battalgazi ilçesindeki tarihi ve turistik alanlar ile Büyükşehir Belediyesine bağlı mesire alanları, hayvanat bahçesi ve Sanat Sokağını gezdi.

Büyükşehir Belediyesi yanında başlayan gezi programında ilk olarak Battalgazideki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na gidildi. Malatya Kalesi önünden Kervansaray'a geçen öğrenciler, rehber eşliğinde gezdi. Sonra Selçuklu dönemi eseri Ulu Camiyi ziyaret eden öğrenciler, buradan Arslantepe Höyüğü'ne geçti.

Öğrenciler, Arslantepe Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Bol bol tarih ve doğayı teneffüs eden öğrenciler, daha sonra gezinin başlangıç yerine dönerek geleneksel ve modern sanatların icra edildiği Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ni ziyaret ettiler. Sanat kursları atölyelerini gezen öğrenciler, enstrümental kurslarında müzik dinledi.

Sanat Merkezi gezisinin ardından öğrenciler Sanat Sokağındaki Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni ziyaret ederek programlarını tamamladı.

Öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı gezi programının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA