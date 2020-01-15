Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilere "Vücut sağlığı ve hijyen" eğitimi verildi.

Verilen eğitimlerde, öğrencilere sağlığa zararlı ortamlardan korunmak için alınabilecek önlemler, el ve gıda hijyeni, kişisel bakımlarında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Bu tür eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Volkan Avcı, "Eğitimlerin verilmesinde katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin günlük hayatını yakından ilgilendiren ve sağlık açısından oldukça önemli olan konular, verilen eğitimlerde ayrıntılı olarak anlatıldı" dedi.

Kaynak: İHA