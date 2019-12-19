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Öğrencilere “Yaşama Yol Ver” eğitimi verildi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından "Yaşama Yol Ver" eğitimi düzenlendi.

Öğrencilere “Yaşama Yol Ver” eğitimi verildi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından "Yaşama Yol Ver" eğitimi düzenlendi.

15 Temmuz İlk ve Orta Okulundaki öğrencilere , Minik 112 Projesi kapsamında "Yaşama Yol Ver" eğitimi düzenlendi. 15 Temmuz İlk ve Orta Okulunda öğrencilere ambulans tanıtımı ve 112'nin hangi durumlarda aranacağı, hangi bilgilerin verileceği, aynı zamanda gereksiz yere meşgul edilmemesi gereken hayati bir hat olduğu vurgulandı.

Öğrencilere “Yaşama Yol Ver” eğitimi verildi

Öğrencilere “Yaşama Yol Ver” eğitimi verildi

Kaynak: İHA




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