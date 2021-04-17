Öğrencilere zeka geliştiren oyun seti hediyesi, Pandeminin olumsuz etkilerine zeka oyunu çözümü

Pandemi döneminde eğitime verdiği destekle adından söz ettiren İzmit Belediyesi, katkı sunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gültepe İlköğretim Okulu'na giderek 84 adet akıl oyunu setini okul müdürü Aşkın Miril'e teslim etti. Öğrenciler, pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan okulların yeniden eğitime başlamasıyla birlikte akıl oyunları setinden faydalanabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Ceren Öker Cömert ise "Çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve eğlenirken öğrenmelerine destek olmak amacıyla akıl oyunu setlerini okulumuzla paylaştık. Çocukların akıl oyunları setleriyle pandemi sürecinde keyifli vakit geçirmelerini umuyoruz. Hepsine güzel günler diliyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı