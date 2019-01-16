Öğrencileri çevre bilinci anlatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine çevre bilinci anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında 5. 6. ve 7. sınıflara yönelik 2019 yılının ilk eğitimi Kumluca'nın Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda başladı. Eğitimde; Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitliliğin ülkemiz ve insanlık adına önemi hakkında genel bilgilerin yanı sıra endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerin tanıtımı, biyokaçakçılık, orman yangınları, kaçak avcılık gibi tehditlerden korunması konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü tarafından verilen eğitimin sonunda öğrencilere Beydağları Sahil Milli Parkının kaynak değerlerini öne çıkaran resim defterleri ile Deniz Kaplumbağalarının nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürler dağıtıldı. 2018 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemi içerisinde şimdiye kadar 9 okulda toplam 400 ortaokul öğrencisine Milli Park, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları ve Tabiat Alanlarına ait endemik ve nesli tehlike altındaki türler tanıtılıp ve bilgilendirildi.

Kaynak: İHA