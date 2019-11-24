Öğrencileri ilkokul öğretmenlerini unutmadı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler ilkokul öğretmenini unutmadı.

2014-2017 eğitim öğretim yılları arasında Alaçam Cumhuriyet İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler öğretmenleri Ayten Top'u unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini okulların da tatil olması sebebiyle evinde ziyaret ederek elini öpüp, çiçek verdiler. Yıllar sonra öğrencilerini bir arada ve karşısında gören öğretmenleri Ayten Top, duygu dolu anlar yaşadı. Top, öğrencilerine nasihat ederek onlara daima dürüst olmalarını ve büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı seviyeli olmalarını anlattı. Aynı şekilde öğrencileri de öğretmenlerinin karşısında yıllar geçse de aynı heyecan içerisinde olduklarını belirttiler. "Verdiğimiz emeğin karşılığında yalnızca böyle bir sevgi ve saygı görmek istiyoruz" diyen Ayten öğretmen, "Öğretmenliğin en iyi yanı da bu" diyerek duygulu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA