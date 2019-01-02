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Öğrencileri ısıtan yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Pelitbükü Karacak İlkokulu öğrencilerine mont ve bot yardımında bulundu.

Öğrencileri ısıtan yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Pelitbükü Karacak İlkokulu öğrencilerine mont ve bot yardımında bulundu.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri yağmur kar demeden ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde 1300 rakımlı Pelitbükü Karacak İlkokulunda geçen hafta tadilat çalışması yapan Hayata Anlam Katanlar Derneği, bu hafta da çetin kış şartlarına rağmen okul öğrencilerine mont ve bot yardımı yaptı.

Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, dernekleri tarafından yürütülen "Köy Çocukları Bizim Çocuklarımız Projesi" kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri ısıtan yardım

Öğrencileri ısıtan yardım

Kaynak: İHA

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