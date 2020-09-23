Kaşar ve salatalık kargolayan öğretmen cinsel tacizden yargılanacak

İstanbul'un Şişli ilçesindeki özel bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Esra Ş. (28) ile debiyat öğretmeni Tuğba Ç. (31) arasında bir süredir husumet bulunuyordu. İddiaya göre Tuğba Ç. öğrencilerine para vererek Esra Ş.'nin evine bir kargo gönderdi. Öğretmenin gönderdiği öne sürülen kargo başına iş açtı.

Bir takım öğrenciyi plana dâhil eden genç öğretmen, öğrencilerine salatalık ve kaşar peyniri aldırdı. Bir kutuya koydukları gıdayı isimsiz şekilde Esra Ş.'ye kargo yapan öğretmen, kutunun içerisine birde genç öğretmenin ismini yazdı.

MESLEKTAŞINA KUMPAS KURDU

7 Mayıs günü kendisine gelen kargo ardından savcılığa başvuran Esra Ş., kendisine hakaret edildiğini, husumetli bulunduğu öğretmenin öğrencilerini ayarlayarak kendisine kumpas kurduğunu ileri sürdü. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLER İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında kargoyu gönderen öğrencilerin kimlik bilgileri tespit edildi. 20'li yaşlardaki iki genç planı edebiyat öğretmeni Tuğba'nın hazırladığını, kendilerine para verdiğini ve kargoyu isimsiz yapmalarını söylediğini anlattı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN HAPSİ İSTENDİ

İfadesi alınan genç öğretmen ise suçlamayı kabul etmeyerek öğrencilerine para vermediğini ve planı kendisinin hazırlamadığını iddia etti. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.