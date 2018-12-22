Şırnak'ın Uludere ilçesinde eğitim gören öğrencilerin 3 boyutlu film heyecanı gözlerinden okundu.

Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, bir çok ilke imza attı. Bütün gücüyle vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturan Yakınoğlu, öğrenciler için bir projeyi daha hayata geçirdi. Tüm okullarda eğitim gören öğrenciler için başlattıkları proje kapsamında 3 boyutlu film izleme ekibi getirilerek öğrencilere sosyal bir aktivite yaşatmak maksadıyla filmler izletiliyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğünün başlattığı projede ilkokul öğrencilerine 3 boyutlu flim gösterimi gerçekleştirildi. Onlarca okulda izletilen filmler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA