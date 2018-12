Öğrencilerin çamurlu okul yolculuğu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Torun Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, köylerine 15 kilometre uzaklıktaki Karadurmuşlu İlkokuluna çamurlu yolları aşarak gitmeye çalışıyor. 15 kilometrelik yolun 13 kilometresini araçla giden öğrenciler, geri kalan 2 kilometrelik kısmı ise yol bozuk ve çamurlu olduğu için yürüyerek kat etmek zorunda kalıyor.

Kırıkhan ilçesine bağlı Torun Mahallesi'nde çamurlu yolda okula giden öğrenciler, her gün bu çileyi çektiklerini belirterek, "Köy yolumuz çamurlu olduğu için okul servisi köye kadar gelemiyor. Geldiği zaman da itmek zorunda kalıyoruz. Öyle olunca da okula geç kalıyoruz. Biz de okula geç kalmamak için okul servisinin gelemediği çamurlu yolu yürüyerek gidiyoruz. Ayaklarımız hep çamur oluyor, elbiselerimiz kirleniyor. Her gün elbiselerimizi yıkamak zorunda kalıyor ailelerimiz. Yetkililerin bir an önce bu sorunu gidermelerini istiyoruz. Biz eğitimimizden geri kalmak istemiyoruz. Yolda bazen kurt ve çakallar görüyoruz. Çok korkuyoruz" dediler.

Mahalle Muhtarı Şevket Uç da yolun yağan yağmurlardan dolayı çamurlu olduğunu belirterek, "Bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA