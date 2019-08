Öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü

ADANA'da, CERN'e gerçekleştirilecek geziye çocuklarını göndermek isteyen 46 öğrenci velisi, ödedikleri 3'er bin TL'den toplam 138 bin TL'yi, gezinin iptal edilmesine rağmen geri alamayınca organizasyonu yapan emekli öğretmeni polise şikayet etti.

İddiaya göre, 12 yıldır öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y., Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Zeynep Erdoğdu Ortaokulları'na giderek, İsviçre ile Fransa sınırında yer alan, Cenevre şehri yakınındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e bilimsel gezi düzenleyeceğini bildirdi. Okul yöneticilerinin izniyle kayıt aldı. 46 öğrenci velisi, 10-16 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y.'nin hesabına 3'er bin TL kayıt parası gönderdi. Tarih yaklaştığında ise B.Y., velilere, "Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü geziyi yasakladı, bu nedenle gidemeyeceğiz. Paralarınızı iade edeceğim" dedi. Ancak paraları geri vermedi. Dolandırıldıklarını öne süren veliler de B.Y. hakkında polise şikayetçi oldu.

HAYALLERİ YIKILDI

Zeynep Erdoğdu Ortaokulu önünde toplanan mağdur aileler adına konuşan Seçil Sönmez, 10'uncu sınıf öğrencisi oğlu Veysel Emre Onan'ın fen bilimine ilgisi olduğu için geziyi mutlulukla kabul ettiğini ancak iptalin ardından hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. B.Y.'nin paraların iadesiyle ilgili kendilerini sürekli oyaladığını söyleyen Sönmez, "Gezi için uçak ve otel paralarını önceden ödediğini, iptalin ardından bu paraları alamadığını söyleyerek bizi oyaladı. En son 2 Ağustos'ta parayı iade edeceğini belirterek, bizi bankaya davet etti ama ortada ne para var ne hesap. Şikayetçi olmamamızı istiyor. Para bazen umursanmayabilir ama çocuklarımızın yaşadığı psikolojik durum daha önemli. Çocuklarımız bir yıl boyunca geziye hazırlandılar, umutları yıkıldı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA