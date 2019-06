Öğrencilerin emekleri meyve veriyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu öğretmenleri, ağaçların ne kadar büyük bir emekle yetiştiğini göstermek için proje geliştirdi. Öğrenciler, yedikleri meyvelerin çekirdeklerini çimlendirdi ve pet şişelere ekerek yaklaşık 500 fidan büyüttü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki TOKİ Karşıyaka Belediyesi İlkokulu'nda, 4'üncü sınıf öğrencilerinin doğada bir ağacın yetişme sürecini anlamaları ve çevre konusunda bilinçlenmeleri amacıyla iki yıl önce bir proje başlatıldı. Öğrenciler limon, greyfurt, mandalina, kestane, avokado, ananas, yenidünya ve nar çekirdeklerini ekip, bakımını yaptı. Sınıf öğretmeni Sermin Bulut'un ülkenin her yerini ağaçlandırma hayalinden yola çıkarak başlattığı proje kapsamında ekilen çekirdeklerin büyüme sürecinde saksı olarak atık plastik bardaklar ve öğrenciler tarafından boyanan araba lastikleri de kullanıldı. Proje sonucunda öğrenciler, tüm bitkilerin sadece küçük otlar olmadığını öğrenerek, doğada bir ağacın yetişebilmesi için uzun sürelere ihtiyaç olduğunun farkına vardı. Öğrencilerin özen gösterip devam ettiği projenin sonucunda büyüyen ağaçları belediyelere bağışlamak istediklerini söyleyen Bulut, belediye bir alan gösterirse daha fazla ağaç ekip, İzmir'i yeşillendirmeyi hayal ettiklerini belirtti.

'HAYALİM ÜLKENİN HER YANININ AĞAÇLARLA KAPLI OLMASI'

Toplam 33 öğrenci ile yapılan proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Sermin Bulut, şunları söyledi:

"Bir hayalimiz vardı. Türkiye'nin her tarafının yemyeşil olmasını istiyordum. Çocukların, ağaçların ne kadar zor yetiştiğini anlamasını istedik. 2 yıl önce çekirdekten meyve ağaçları yetiştirmeye başladık. Saksı olarak atık bardak kullandık, pet şişelerin alt tarafını kesip kullandık. Şişelerin kapaklarını tekerlekli sandalye için biriktiriyoruz. Ağaçlar büyüdü ve büyüdükçe bize heves verdi. Etraftaki plastik atıkları toplayıp değerlendirdik. Araba lastiklerini uygulama bahçemizde boyayarak, içlerine meyve ağaçları diktik. Çocuklar, ağaçla küçük bitki arasındaki farkı gördüler. Önceden her şeye ot diyorlardı. Artık hiçbir çekirdeği atamıyorlar. Sürekli çekirdekleri çimlendirip ekiyorlar. Bu sayede 400- 500 fidanımız oldu ve okul bahçesini kapladık. Benim hayalim, ülkenin her yanının ağaçla kaplı olması. Çorak toprak kalmasın, orman köylüleri yaşasın istiyorum. Ağaçlarımızı belediyelere veya fidancılık yapan köylülere bağışlamak istiyoruz. Onlar alan gösterirse, oralara ekip projeyi devam ettirmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz."

FOTOĞRAFLI

DHA