Öğrencilerin huzur ve güvenliği için okullarda tedbirler artırıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısında yeni eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler konuşuldu.
Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Vekili Celalettin Cantürk, Vali Yardımcısı Vekili Hamit Genç, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, okullarda mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ile yeni güvenlik tedbirlerinin planlanması konuları değerlendirildi. Toplantıda 2023/2024 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini tamamlayabilmelerini sağlamak maksadıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsü çevrelerinde asayiş - narkotik suçlarının önlenmesi ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri için yıl boyunca emniyet tedbirleri ve uygulamalarına devam edileceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA