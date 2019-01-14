Öğrencilerin kitap ayracı geliri, sokak köpeğinin tedavisinde kullanılacak

BALIKESİR'de ortaokul öğrencileri, yılbaşında birbirlerine hediye almak için ahşap ve kağıttan kitap ayracı yaparak tanesi 2 TL'den sattı. İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak'ın önerisiyle kendilerine hediye almaktan vazgeçen öğrenciler, elde ettikleri yaklaşık 7 bin TL'yi, İstanbul'da hasta bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışladı. Kitap ayracı yaparak satmaya devam eden öğrenciler, kazanacakları parayı da yine sokak hayvanlarının ihtiyaçları için bağışlayacak.

Merkez Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu'nun 5/C ve 5/E sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak ile birlikte, yılbaşında birbirlerine hediye almak için Aralık ayında kitap ayracı yapmaya başladı. Öğrenciler kağıt ve ahşaptan yapılan kitap ayraçlarını, başta okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerine tanesi 2 TL'den satmaya başladı. Öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak, bir süre sonra öğrencilerine, kitap ayracı satışından elde edilen paranın, birbirlerine hediye almak yerine sokak hayvanları için bağışlanmasını önerdi. Bunun üzerine kitap ayracı projesi sokak hayvanlarına yardım kampanyasına dönüştü. Kampanyayı duyan çok sayıda kişi de, öğrecilerin yaptığı el emeği göz nuru kitap ayraçları için internet üzerinden şipariş verdi. Öğrenciler, internetten gelen siparişler üzerine yüzlerce kitap ayracı yaparak, bunları sattı. Kampanyadan toplanan yaklaşık 7 bin TL, öğrencilerin yüzünü dahi görmediği İstanbul'daki leishmania hastası bir sokak köpeğinin tedavisi için bağışlandı.

LEİSHMANİA HASTASI KÖPEĞE ŞİFA OLDULAR

Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, bir sokak köpeğinin tedavisi için öğrencilerin projeyi sahiplendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklara, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrensinler diye bir yılbaşı çekilişi yapmayı planladık. Daha sonra bu klasik yardımlaşma fikrinden ziyade dışarıdaki hayvan dostlarımıza yardım etmek fikri ile karşılaştık. Kitap ayraçları geliriyle bir hayvana yardımcı olmayı düşündük. Çocuklar el emekleriyle kitap ayraçları yaptılar. Okulda bu ayraçları öğretmenlerine, okul arkadaşlarına, okul dışındaki arkadaşlarına satmaya başladılar. Mütevazı bir şekilde başlayan projede zamanla online satışlar başladı. İnternet üzerinden gelen siparişler, sınıf anneleri ve velilerin desteğiyle, PTT vasıtasıyla sahiplerine ulaştırıldı. İnternet üzerinden EFT ile yardımlar geldi ve bu yardımlar sınıf annelerimizin hesabında toplandı. Toplanan paralar ile bir havuz oluşturduk. Biriken bu paraları İstanbul'da bulunan Melekler Şehri Barınağı'na gönderdik. Para, leishmania rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin ameliyatı için kullanılacak. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve tedavi olup sağlına kavuşacak."

'SOKAK HAYVANLARINI DA DÜŞÜNMELİYİZ'

Sokak hayvanlarını da düşünmek gerektiğini söyleyen 5/C sınıf öğrencisi Ceren Özmen ise, "Öğretmenimiz ile beraber hazırladığımız kitap ayraçlarıyla bir hayvanın tedavisini yaptırdık. Ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Hep kendimizi düşüneceğimize biraz da hayvanları düşünsek iyi olur bence" dedi.

Kampanyada görev alan 5/C sınıf öğrencisi Mehmet Eroğlu da, "Malum kış geldi kendimizi düşünürken, hayvan dostlarımızı unuttuk. Yaptığımız bu kitap ayraçlarıyla onlara yardım etmek istedik" diye konuştu.

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DHA