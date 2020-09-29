Öğrencilerin korkusu, her yeri dövmeli öğretmeni işinden etti!

Fransa'da en fazla dövme yaptıran insan olarak bilinen anasınıfı öğretmeni Sylvain Helaine, öğrencilerin kendisinden korktuğu gerekçesiyle şikayetler üzerine görevine son verildi. Helaine, ''Küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabus görmüş. Bu nedenle şikayet üzerine görevden alındım. Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü " diyerek duruma tepki gösterdi.

"RÜYALARINA CANAVAR OLARAK GİRMİŞİM"

Sylvain Helaine, dersine girdiği öğrenciler ve aileleriyle bir sorun yaşamadığını savunurken "Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabus görmüş. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim" dedi.

"AİLENİN SÖYLEDİKLERİNİ HEMEN YERİNE GETİRDİLER"

Kabuslarına girdiği çocuğun ailesinin kendisini okul yönetimine şikayet ettiğini ifade eden öğretmen, "Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü. Ailelerin söylediklerini hemen yerine getirdiler" dedi.

"VÜCUDUM SİMSİYAH OLANA KADAR DÖVME YAPTIRACAĞIM"

Helaine'in vücudunun her tarafı dövmelerle kaplı. 27 yaşında olan Helaine, yaşadığı "var oluş krizi" sonrası dövme yaptırmaya başladığını söyledi. Helaine, "Şimdi ikinci kat dövme yaptıracağım. Ardından üç, dört ve beşinci kat. Vücudumun her tarafı simsiyah olana dek dövme yaptıracağım. Bir şeye tutkuyla bağlıysanız onu durdurmak istemezsiniz" diyor.