Öğrencilerin otostopla bindikleri otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin otostop yaparak bindikleri otomobil kaza yaptı. Kazada otomobil şoförü ve 3 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bekleyen liseli öğrenciler, şoförünün ismi öğrenilemeyen 06 DN 4636 plakalı otomobile otostop çekip bindi. Bir süre sonra iddiaya göre bir motosiklet otomobil önünde aniden fren yaptı. Otomobil şoförünün motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meteoroloji kavşağına yakın bir bölgede meydana gelen kazada şoför ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA