Ata isminin anlamı nedir, Ata ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için camdan aşağı attı!2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldüApa isminin anlamı nedir, Apa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adanaspor kalecisi Karacic neden rahatsızlandı, sağlık durumu nasıl? Maçta fenalaşmıştıHafta sonuna dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!Masumiyet dizisinin Banu'su kimdir? Banu Kaya kimdir?Saç dökülmesi korona virüs belirtileri arasında var mı?Otobüs aniden fren yapınca yaşlı kadın sert bir şekilde savruldu, başını demire çarptıHSK 2. Daire Başkanı açıkladı: Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Öğrencilerin 'Sınavlar iptal edilsin' çağrısına Ziya Selçuk'tan yanıt: Sevgili gençler emin olun sesinizi duyuyorum

Öğrencilerin 'Sınavlar iptal edilsin' çağrısına Ziya Selçuk'tan yanıt: Sevgili gençler emin olun sesinizi duyuyorum

Binlerce öğrenci koronavirüs salgını endişesiyle ve uzaktan eğitimden verim alamadıklarını gerekçe göstererek sınavların yapılmamasını istiyordu. Öğrenci ve velilerin başlattığı 'Sınavlar iptal edilsin' kampanyasına Ziya Selçuk'tan yanıt geldi. Selçuk, ''Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. '' dedi.

Öğrencilerin 'Sınavlar iptal edilsin' çağrısına Ziya Selçuk'tan yanıt: Sevgili gençler emin olun sesinizi duyuyorum

Lise öğrencileri sınavların iptal edilmesini istiyor. Binlerce öğrenci ve veli sosyal medyada #ertelemedeğiliptalistiyoruz etiketi ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Bir milyona yakın atılan mesajın ardından MEB'den herhangi bir geri adım söz konusu değil. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarıyla ilgili bir iptal ve ya ertelemenin söz konusu olmadığını, sınavların belirtilen tarih aralığında yapılacağını duyurmuştu. 

''SALGIN TEDBİRLERİ NOKTASINDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM''

Twtter'da öğrencilerin sesini duyan Bakan Ziya Selçuk şu açıklamaları kaydetti; "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Twitter'da #ertelemedeğiliptalistiyoruz etiketiyle lise sınavlarının iptal edilmesi için çağrıda bulunan binlerce kişiye rağmen sınavlar iptal olmadı. 

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca kararlaştırılarak yapılacak. Sınav tarihleri 1 hafta öncesinde öğrencilere duyurulacak.

MEB'den duyuru: AÖL sınav tarihleri ve saatleri açıklandı!MEB'den duyuru: AÖL sınav tarihleri ve saatleri açıklandı!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT