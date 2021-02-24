Öğrencilerin 'Sınavlar iptal edilsin' çağrısına Ziya Selçuk'tan yanıt: Sevgili gençler emin olun sesinizi duyuyorum

Lise öğrencileri sınavların iptal edilmesini istiyor. Binlerce öğrenci ve veli sosyal medyada #ertelemedeğiliptalistiyoruz etiketi ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Bir milyona yakın atılan mesajın ardından MEB'den herhangi bir geri adım söz konusu değil.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarıyla ilgili bir iptal ve ya ertelemenin söz konusu olmadığını, sınavların belirtilen tarih aralığında yapılacağını duyurmuştu.

''SALGIN TEDBİRLERİ NOKTASINDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM''

Twtter'da öğrencilerin sesini duyan Bakan Ziya Selçuk şu açıklamaları kaydetti; "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Twitter'da #ertelemedeğiliptalistiyoruz etiketiyle lise sınavlarının iptal edilmesi için çağrıda bulunan binlerce kişiye rağmen sınavlar iptal olmadı.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca kararlaştırılarak yapılacak. Sınav tarihleri 1 hafta öncesinde öğrencilere duyurulacak.

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