Öğrencilerin tiyatro gösterisi beğeni topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Turgut Özakman'ın Töre adlı eseri tiyatroda sahnelendi.

Turgut Özakman'ın Töre adlı eseri Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tiyatroda sahnelendi. Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla okulun edebiyat öğretmenleri Samet Ateş, Mehmet İnegöllü ve Mustafa Erkin Cerit eşliğinde hazırlanan tiyatro etkinliği izleyen tarafından büyük alkış aldı. Manisa Büyükşehir Sarıgöl Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi Salonunda sahnelenen oyunu Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Yasemin Oral ve Hasan Karakuş, öğretmenler, öğrenciler izledi.

Kaynak: İHA